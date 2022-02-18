وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن

جدة - نرمين السيد - توجه سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن الذى ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2022، بمشاركة العديد من كبار المسؤولين والوزراء، ورؤساء المنظمات الدولية، وقادة الفكر، لمناقشة الوضع الدولى الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحة الدولية.





وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يشارك الوزير شكرى كمتحدث رئيسى فى جلسة حول تعزيز دبلوماسية المناخ الدولية بوصفه الرئيس المُعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخCOP27. . كما سيعقد وزير الخارجية على هامش المؤتمر كذلك عددًا من اللقاءات مع بعض كبار المسؤولين ووزراء الخارجية، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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