محافظ قنا: الكشف على 701 حالة فى قافلة طبية مجانية بقفط

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية كوم المؤمنين التابعة لمركز قفط، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، لتحسين مستوى الخدمات الطبية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح المحافظ فى بيانها، اليوم الجمعة، أن القافلة ضمت 7 تخصصات طبية مختلفة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 701 حالة بواقع 178 حالة أمراض جلدية وتناسلية ، 159 حالة طب أطفال، و150 حالة أمراض باطنية، و80 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 50 حالة جراحة عامة، 44 حالة تنظيم أسرة، 40 حالة أمراض نساء وتوليد. من جانبه، أشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 102 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل ايضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 84 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة، لافتا إلى أن إجمالى المستفيدين من القوافل الطبية التى نظمتها المديرية منذ بداية العام الجارى وصل إلى 7878 مواطنا .

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