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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في اجتماعه الأخير، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر تكليفاته للحكومة بضرورة سرعة الاعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم لهذا العام والتي كان قد أعلن عنها الرئيس في الأيام الماضية بتعيين نحو 150 ألف معلم في الخمس سنوات المقبلة، بواقع 30 ألف معلم كل سنة، وذلك لسد العجز الكبير في أعداد المعلمين، والذي نتج عن وقف تعيين معلمين جدد وفي المقابل يخرج عدد كبير سنوياً إلى المعاش بالإضافة إلى المعاش المبكر.
موعد ورابط التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم والشروط المطلوبة:-
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد فتح باب التسجيل بشكل رسمي في مسابقة تعيين 30 ألف معلم، حيث من المقرر أن يتم فتح الباب أمام الراغبين في التسجيل في هذه المسابقة اعتباراً من يوم 7 أبريل المقبل وحتى يوم 14 من ذات الشهر، وذلك على الموقع الالكتروني الخاصة بها وهو موقع وزارة التربية والتعليم، ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن رابط أخر خاص بالمسابقة سيتم الاعلان عنه في حينه، كما ستعلن الوزارة خلال الايام المقبلة عن التخصصات المسموح بها التسجيل في هذه المسابقة، والتي من المتوقع أن تكون للمواد الرئيسية مثل اللغة العربية والانجليزية والعلوم والدراسات والرياضيات وأيضاً سيتم فتح باب التسجيل للمعلمين الذين يقومون بتدريس مواد الأنشطة، ويجب على المتقدم في المسابقة أخذ هذه الأمور في الاعتبار:-
- بعد انتهاء عملية التسجيل على الموقع الالكتروني سينتظر المتقدم تحديد موعد اجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس التربية أو مؤهل عالي مناسب + دبلوم في التربية.
- أن يكون المتقدم ممن يقطن في نطاق الادارة التعليمية التي سيتقدم للعمل بها.
- ألا يكون هناك صلة قرابة بين المتقدم وأي شخص ذات منصب في المديرية التعليمية.
- ستكون الأولوية لمن حاصل على تقدير عالي في المؤهل.
- ألا يكون قد حكم على المتقدم في جريمة أو جنحة .
- يجب تجهيز المستندات الخاصة بالمسابقة من الآن بالنسبة للمتقدمين وهذه المستندات هي:-
- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.
- أصل + صورة من المؤهل الدراسي.
- أصل + صورة شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم.
- أصل + صورة شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.
- فيش وتشبيه موجه لوزارة التربية والتعليم.
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