/680135/24-مارس-أنغام-تحيي-حفل-غنائي-بمدينة-الإسكندرية

أعلنت الفنانة أنغام عن حفل جديد لها في محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، بنشر خلال صورة واحدة تحمل كل المعلومات الخاصة بالحفل.

دوت الخليج يرصد اعلان انغام عن حفلها القادم

حفل جديد تقدمه أنغام في الأسكندرية

وشاركت المطربة أنغام صورة من خلال حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي البوستر الدعائي للحفل، حيث تحمل صورة كبيرة لأنغام، مكان الحفل وهو هلتون جرين بلازا في الأسكندرية، يوم الخميس الموافق 24 مارس، وعلقت عليها أنغام وكتبت:" يوم الخميس ٢٤ مارس في فندق هيلتون جرين بلازا".

وحملت تعليقات الجمهور على إعلان أنغام عن حفلها القادم كل الحماس والسعادة لوجودها في حفل جديد، خاصة في محافظة الأسكندرية.

أعلان أنغام عن حفلها القادم في القاهرة

كانت أنغام قد نشرت فيديو تشوق فيه الناس لحفلها القادم في القاهرة، منذ ثلاثة أيام على حسابها الخاص على إنستجرام أيضًا، وعلقت عليه:"في انتظاركم نقضي ليله ساحره في قصر عابدين يوم ٢٥ فبراير وحشتوني"، بينما سبق وأعلنت عنها من خلال صورة نشرتها عليها كل التفاصيل أيضًا.

وكانت أول المعلقين الإعلامية بوسي شلبي، التي قالت أن في هذا اليوم ستكون في مدينة أسوان، لتغطية مهرجان أسوان السينمائي، ببينما أعرب باقي المتابعين لحساب أنغام على إنستجرام، أنهم سيحضرون لها هذه الحفلة، بينما كتب عدد من متابعي أنغام من الدول العربية الشقيقة، أنهم ينتظرونها في بلادهم،خاصة الكويت التي ظهرت في أكثر من تعليق.

أنغالم في موسم الرياض

قدمت الفنانة أنغام حفلين غنائيين خلال موسم الرياض لعام 2022، والتي ظهرت فيه على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وقدمت من خلال الحفلتين باقة متنوعة من أجمل وأشهر أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن بين الأغاني التي قدمتها: أناني وحتة ناقصة.

وكانت أنغام واحدة من عدد من النجمات القديرات التي قدمن أغانيهن على نفس المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض ذاته، أشهرهن: نوال الكويتية، أحلام وأصالة، التي لفتن الأنظار جميعهن بما طللن به على الجمهور من أناقة وبريق جاذب للأعيون.