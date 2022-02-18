/680151/بعد-واقعة-عروس-الاسماعيلية-مصطفى-دوريش-قررت-أتجوز-والنساء-تعلق-بلاش

مازح الفنان مصطفى دوريش خلال الدقائق الماضية، وتزامنا مع واقعة عروس الاسماعيلية، التي أثارت الجدل في الساعات القليلة الماضية، باتخذه قرار الزواج، لتنهال عليه تعليقات الجمهور بضرورة التفكير في الأمر مرة أخرى.

دوت الخليجيرصد تعليقات الجمهور على قرار زواج مصطفى دوريش

وكتبت مصطفى درويش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أنا قررت أتجوز»، ومن هنا بدأت التعليقات الهزلية على الفنان بمنعه عن هذا القرار.

واتت تعليقات الجمهور على منشور مصطفى دوريش: «مبروك عليك الضغط والسكر وكل الأمراض»، «افتكر اني قولتلك بلاش»، «هنعشيك حمام يابيه»، ليعلق مصطفى دوريش على منشوره هو الاخر قاىلا: «تخيلو ان الستات هي اكتر ناس بتقولي بلاش».

الجمهور يتأثر بواقعة عروس الاسماعيلية

الجدير بالذكر أنه جاء تعليقات الجمهور برفض الزواج بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تم انتشاره بشكل واسع أمس الخميس، تم تصويره في الشارع لواقعة ضرب صعبه واعتداء بالغ بالايدي والسب على عروسة من قبل عريسها . فور خروجها من الكوافير.

واستنكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي ما قام به العريس، في الفيديو المتداول الذي تم تصويره من احدى شرفات المنازل المطلة على الكوافير، مؤكدين أن تصرف العريس لا يمس للرجولة بأي صلة، لانه مهما حدث لا ينبغي ان يتم القيام بمث هذه الاموور في هذا الوقت بالتحديد حاصة وانهم مقبلين على حياة زوجية جديدة.

ليتفاجي الجمهور بعودة العروسة لعريسها وإقامة حفل الزفاف كأن شيء لم يحدث، الامر الذي أغضب البعض، والبعض الآخر أعرب عن حزنه على ما سيحدث للعروس بعد الزواج وما ستناله من عريسها الذي وصفه رواد السوشيال ميديا بالقاسي.

مصطفى دوريش في مسلسل 100وش

الجدير بالذكر أنه ذاع صيط مصطفى دوريش بعد مشاركته في مسلسل بـ”100 وش”، الذي كان من ضمن المسلسلات الكوميدية التي حققت نجاح كبير، حينما تم عرضها رمضان الماضي، وقام ببطولته كوكبة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنانة نيللي كريم وأسر ياسين، بالاضافة الي كلا من شريف دسوقي، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، حنان يوسف، زينب غريب، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم، لؤى عمران، سارة التونسى، منة سماحة، حسن أبو الروس ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.