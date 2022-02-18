/680152/حسام-صالح مشاركة-السيسي-في-القمة-الأفريقية-الأوروبية-ببروكسل-انعكاس-للاهتمام-المصري-بأفريقيا
قال النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن الدفاع المصري عن قضايا القارة الأفريقية سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا، وحقها في اللقاحات وفي تلقي التمويل والمساعدات الغربية لمواجهة التغير المناخي، موقف مشهود وغير مسبوق في أي من العصور السابقة.
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ونوه صالح، في تصريحات له اليوم، بالحضور المصري الكبير في فعاليات القمة الأفريقية- الأوروبية ببروكسل، وتأكيد الرئيس السيسي أن التواجد بالقمة الأفريقية - الأوروبية، انعكاس حقيقي لما يمكن للشراكة الدولية والتضامن في المجال الصحي من تحقيقه بإيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية، سواء في مجال الأوبئة والفيروسات وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
حسام صالح: مشاركة السيسي في القمة الأفريقية-الأوروبية ببروكسل انعكاس للاهتمام المصري بأفريقيا
وأضاف رئيس طاقة النواب، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي مهمومة بالدفاع عن القارة ومختلف قضاياها، علاوة على أن القمة الأفريقية – الأوروبية بلورة لجهود التعاون المشترك بين القارتين والدول النامية والمتقدمة لتعزيز الوضع الصحي في القارة.
واختتم النائب حسام عوض الله، بأن الانطلاقة المصرية نحو أفريقيا، عبر مشاريع زراعية ومائية وفي مجال الري، وتعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي تنعكس بإيجابية في مجالات كثيرة. كما أن القمة الأفريقية – الأوروبية التي تحضرها مصر إضافة خلاقة للقارة لمواجهة التحديات الصعبة المختلفة.
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