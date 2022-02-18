تدريبات خاصة للاعبي الزمالك على الكرات الثابته استعداداً لساجرادا

/680153/تدريبات-خاصة-للاعبي-الزمالك-على-الكرات-الثابته-استعدادا-لساجرادا

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك فقرة خاصة للاعبين على الكرات الثابته، استعداداً لمواجهة ساجرادا الانجولي، ضمن لقائات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشملت فقرة الكرات الثابته تنفيذها من جانب عدة لاعبين، أبرزهم شيكابالا واشرف بن شرقي وأحمد السيد زيزو، الذي ركز كارتيرون معهم على تنفيذ الكرات الثابته بشكل خاصة، وتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية من خلالها.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط، بعدما تعادل في اللقاء الأول أمام بترو أتليتكو بنتيجة 2/2، على ستاد القاهرة.

وخصص فريق ساجرادا 100 تذكرة لبعثة وجماهير الزمالك في أنجولا، للمواجهة المرتقبة بينهم غداً في تمام الساعة اسلادسة مساءأ بتوقيت القاهرة.

مرتضى منصور

وتواصل مرتضى منصور مع رئيس البعثة جمال عبد الحميد وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وطالبهم بتوفير جميع سُبل الراحة للاعبين وللبعثة في أنجولا.

وخاض الزمالك تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة كارتيرون، الذي فضل خوض اللاعبين للتدريب البدني الخفيف خوفاً من الإجهاد، قبل لقاء الغد المرتقب الذي يسعى من خلاله لتحقيق أول انتصار بدور المجموعات.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.

نتيجة مباراة سموحة والزمالك

سقط الزمالك بنتيجة هدفين دون رد أمام سموحة، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وجاء في اللقاء الأسبق بالتعادل أمام بترو أتليتيكو الأنجولي بهدفين لمثلهم.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.