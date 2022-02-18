/680154/بأغنية-بنت-السما-أصالة-تهنىء-شعب-الكويت-باليوم-الوطني

حرصت المطربة السورية أصالة، على تهنئة الشعب الكويتي باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، وذلك من خلال مشاركتها مقطع فيديو قصير لاغنيتها «بنت السما».

دوت الخليجيرصد احتفال أصالة باليوم الوطني لدولة الكويت

وكتبت أصالة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «كلّ سنه والكويت الأصاله والحضاره الحاضنة الآمنه بخير وبتقدّم دائم وأمان وإستقرار .. حفظ الله شيوخها الطيّبين وشعبها المثقف الرّاقي وكلّ منّ اختارها سكن ووطن .. كلّ عام وكويتنا الحبيبه بألف خير».

تفاصيل أغنية بنت السما

الجدير بالذكر أنه أغنية «بنت السما» غناء أصالة نصري، ومن كلمات، فيصل الفيلكاوي، وألحان راكان، توزيع براك المطوع.

أصالة تحرص على الاحتفال مع الجمهور بالمناسبات المختلفة

الجدير بالذكر، أن المطربة أصالة لم تغفل أي مناسبة من المناسبات دون أن تهنأ جمهورها بها، سواء مناسبة داخل وطنها سورية، أو خارجه في أي دولة عربية، أو المناسبات العالمية.

ففقي عيد الحب، نشرت مقطع من أغنيتها الجديدة «تقول تبغاني»، وعلقت عليها قاىلة: «كل عيد حب والحبايب بخير، جاهدة للحفاظ على رونق شعوري، ولما الحب الحقيقي زارني بكل شغف الطفولة تمسكت فيه، بكل جنون المراهقة استمتعت فيه، وبكل النضج اللي وصلت له عم حافظ عليه، الحياة من غير مشاعر ما بتستاهل تتعاش».

وتابعت، موجهة نصيحة للجمهور: «عيشوا الحب بكل تفاصيله من غير حذر من غير خوف، القلب النابض بالحياة وبالمحبة نعمة، وأيمتي بيخلق هي علمها عند ربّ المحبّة والرّحمة، نحن خلقنا لندري قلوبنا ونحافظ عليها لأنها لو نالت متنا، كل عيد حب وقلوبنا بخير».

كما وجهت رسالة قوية لمحاربي مرض السرطان، تزامنا مع اليوم العالمي لهم، والذي حل يوم الجمعة الماضي الموافق 4 من شهر فبراير، فكتب أصالة عبر موقع انستجرام: «أخد منّا هالوحش ناس قراب حبايب وأصحاب، الله يحفظ حبايبنا ويبعده عنّ كلّ الطيبين ويعافى كلّ إنسان ربّ العالمين امتحنه فيه، وأنا من النّاس اللى بتصدّق بأنه نتيجة قهر ووجع مكبوت»

وتابعت: «واحتياطا إذا زعلتم فضفضوا النّاس كلّها عندا من القهر أشكال وما حدا خالى من الوجع، عبّروا لا تتركوا الجرح مقفول، ولا تتطلّعوا على ناس قلال ممكن يتنمّروا، الله يحفظكم جميع ويعافي قلوبنا لتتعافى أجسادنا، الله يرحم صديقتي الحبيبة آخر ضحايا هالوحش ويرحم كلّ حبايبنا اللي تركونا بسببه أو بسبب غير، ويا رب يجي اليوم اللي حبّة دوا بتشفي منّه».