كوافيرة عروس الإسماعيلية تروي لـ دوت الخليج تفاصيل الواقعة: «كانت بتزعق في الموبايل ومتوترة»

/680155/كوافيرة-عروس-الإسماعيلية-تروي-لـ-تحيا-مصر-تفاصيل-الواقعة-كانت-بتزعق-في-الموبايل-ومتوترة

تصدر عروسي الإسماعيلية محركات البحث بعد انتشار فيديو لعريس يقوم بضرب عروسته بالفستان الأبيض من أمام الكوافير، والذي أثار الجدل بشكل كبير وتعرضت العروس لحملة هجوم من قبل رواد التواصل الإجتماعي خاصةً بعد ظهورها في فيديو معه من داخل شقتهم وكانت بين أحضان زوجها، وكشفت الكوافيرة الخاصة بعروس الإسماعيلية لموقع دوت الخليج نرصدها لكم في الآتي.

كوافيرة عروس الإسماعيلية

صرحت كوافيرة عروس الإسماعيلية “مها الخولي” بموقع دوت الخليج التفاصيل حول موضوع عروسي الإسماعيلية، وقالت: هي كانت متوترة زي أي عروسة عادي وكنا بنهديها، ومكنش في أي حاجة مش طبيعية.

وأردفت مها الخولي كوافيرة عروس الإسماعيلية: اليوم عدى وخلصت ميك اب وبدأت تهدا، جالها تليفون وهي بتعمل الطرحة وقالت اديني حد مبيزعقش.

وأضافت مها كوافيرة عروس الإسماعيلية: بعد ١٠ دقايق جالي تلفيون قالولي العريس بيضرب عروسته استغربت من الكلمة وكنت فكراهم بيهزروا، عشان كنت مشيت انا خلصت العروسة ونزلت قبل ما العريس يطلع كنت في وشه يعتبر، قالوله ممنوع ودخل بردو واتقال خبطها ساعتها ومخدتش اي رد فعل معاه.

كوافيرة عروس الإسماعيلية تثير الجدل

وكانت مها الخولي كوافيرة عروس الإسماعيلية قد نشرت عبر خاصية “ستوري” عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة لعروسي الإسماعيلية بعد الصلح وعلقت عليها: بعيد عن اي تفاصيل لازم تاخدو بالكو ان المايكب متهزش ولا حصلو اي حاجة واستحمل المرمطة دي وزي ماهو انا تسلم ايدي والله ربنا يحميني.

والذي عرض كوافيرة عروس الإسماعيلية لإنتقادات شديدة، وصرحت لتحيا مصر بشأن هذه النقطة وقالت: بعد الصلح قعدت اهزر مع الفولورز بتوعي عشان كده شيلت الاستوري بعد ١١ دقيقه بس.

فيديو ضرب عروس الإسماعيلية

تفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع فيديو الواقعة بشكل كبير، نظرًا لأنه كان مشهد قاسي، وتعاطف مع العروس الكثير من رواد التواصل الإجتماعي، ثم بعد ذلك تعرضت لحملة هجوم كبيرة عليها نشرًا لإنتشار فيديو الصلح الذي ظهرت فيه في أحضان زوجها وسط عائلته، التي بررت الفيديو قائلة: العروسة كانت دايخة ومحتاجة ميه بسكر وهما ولاد عم ومفيش أي حاجة.

لينك فيدو الضرب:

وعن فيديو الصلح الذي أنتشر فقد أثار الجدل بشكبير كبير، واتهم البعض عائلة العريس ب “العصابة” نظرًا لتبريرهم ما حدث، والذي أغضب رواد التواصل الإجتماعي، حيث قال أحد أفراد عائلته في الفيديو: اللي فاكر في حاجة يجي ياكل حمام، وعلق العريس قائلًا: العين صابتنا ورب العرش نجانا.

واتفقت تعليقات الجمهور المشاهد لهذا الفيديو حول أن العروس ظهرت بعد غصبها من زوجها وعائلتة في هذا الفيديو، نظرًا لأنها كان يبدو عليها التوتر والقلق بشكل كبير.