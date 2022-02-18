الطقس الآن.. تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الصعيد

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على شمال الصعيد "أسيوط – المنيا - بنى سويف – الفيوم" يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.





ومن المتوقع ان تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة مع تقدم الوقت. ومن المتوقع، أن تشهد مصر حتى صباح يوم الأحد 20 فبراير، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، نتيجة تعرض البلاد لظاهرة "الأخدود العلوى" المتمثل فى امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، ويكون مصاحب دائما لحالات عدم الاستقرار فى الطقس.

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