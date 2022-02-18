جامعة الأقصر تستعد لاستقبال الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة الأقصر الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، اليوم الجمعة، أن الجامعة انتهت من كافة الإجراءات الخاصة ببدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021، وأن جميع الكليات جاهزة لاستقبال الطلاب.





وأكد رئيس الجامعة - فى بيان اليوم - أنه تم إعداد خطط الدراسة والجداول وتوزيع المقررات وانتدابات الكليات، فضلا عن تجهيز كافة ما تستلزمه المعامل الدراسية استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى وتوفير المناخ التعليمى لأبنائنا الطلاب، وتم تجهيز وتعقيم قاعات التدريس والمكاتب مع الالتزام برفع المقررات الالكترونية على منصة الجامعة. وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة العاملين بالجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وكل منتسبى الجامعة.

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