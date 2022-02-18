عاجل- خريطة سقوط الأمطار حتى الأحد.. ونصيحة مهمة من الأرصاد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الأخدود العلوى يصحبه سقوط أمطار إلى حد ما رعدية، وبدأنا بالفعل بالتأثر بذلك.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن صحراء مطروح والواحات البحرية والدخلة والخارجة والفرافرة شهدت سقوط أمطار، والآن تتعرض محافظات شمال الصعيد لأمطار تعتبر متوسطة الشدة وستكون رعدية خلال الساعات المقبلة، ومن الوارد تشكل السيول بهذه المناطق خاصة التى يوجد بها طرق جبلية، وتتعرض القاهرة الكبرى خلال هذه الليلة إلى أمطار من خفيفة إلى متوسطة وستستمر ليوم السبت وقد تكون رعدية على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن من الوارد أن تتعرض محافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء لسيول غدا السبت، بسبب الأمطار المتواصلة والرعدية، لافتة أن الأمطار ستنعدم على جميع أنحاء الجمهورية ما عدا سيناء فقط بداية من الأحد المقبل، وعقبت: "بلاش ننشر الغسيل اليومين دول".