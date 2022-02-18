/680156/موسيماني-من-الصعب-الفوز-على-الهلال-في-السودان

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حول لقاء فريقه أمام الهلال السوداني، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب أن نذهب إلى السودان ونفوز على الهلال في ملعبهم" .

وأضاف: " في الشوط الثاني من اللقاء قدمنا مستوى جيد وكنا نلعب أفضل منهم، وكنا نستطيع التسجيل، ولكن درجة الحرارة العالية كانت عائق أمامنا".

تصريحات موسيماني

وزاد: "نتيجة التعادل أمام الهلال على ملعبهم مرضية بالنسبة لنا، ولكن نحن ذهبنا إلى السودان من أجل الفوز، وهذا وضح خصوصاً في الشوط الثاني".

وأردف: "مستوى الهلال في الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي، بجانب المدير الفني المميز الذي يمتلكونه، فهو قام بتغيير أشياء كثيرة عندهم عن العام الماضي".

وأختتم قائلاً: " دائما ما تكون البداية الأفضل في أي بطولة هي الفوز وليس التعادل ولكن في نهاية الأمر قد حدث ذلك وأصبح واقع سنبني عليه للفوز بالبطولة".

الأهلي ضد الهلال

بهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء.

تحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

شهد الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، على العديد من المشادات على الكرة في وسط الملعب والتي تفوق فيها صاحب الأرض والضيافة الهلال .

أخطر كرات المباراة بين الهلال والأهلي

جاءت أخطر كرات الشوط الثاني من مباراة الهلال السوداني والأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، عن طريق تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة تصطدم بالقائم الأيسر لأبوعشرين حارس السودان.

ردت كرة محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة بكرة مرتده خطرة على شباك الأهلي، ولكن حسين الشحات يعود ويعمل خطأ من بعد منتصف الملعب ويأخذ بطاقة صفراء.