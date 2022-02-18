هل هلاله.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر

موعد شهر رمضان 2022.. تتصدر التساؤلات عن موعد أول أيام شهر رمضان 2022 ، من قبل المواطنينن حيث ينال هذا الشهر اهتمام كبير من المواطنين ذوي الديانة الاسلامية، ويقوموا بالانتظار لرؤية هلاله.

دوت الخليج

موعد شهر رمضان 2022

وفق أكده علماء الفلكن فإن موعد هذا اليوم الاول من شهر رمضان، لعام 2022 سيكون يوم السبت 2 إبريل 2022.

أهمية هذا الشهر

يعد شهر رمضان من الشهرو التي فضلها الله عز وجل عن باقي الشهور ، حيث اختصه بنول القران الكريم فيه على سيدنا محمد عليه الصلاة وافضل السلام، وقال الله تعالى في كتابه العزيز:" "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ".

ويعد الصيام من الامور التي يكون ذات اثر كبير في حياة الفرد والمجتمع، حيث يتميز هذا الشهر بحالة من الود والمحبة بين الجموع، مسلمين كانوا ام مسيحيين، نظرا لما يسوده من روحانيات وزيارات بين الاقارب والاصدقاء والجيران.

كما ان صيام شهر رمضان له فوائد كبيرة للانسان حيث يعلمه الصبر والتحمل على المشقة، ويزيد من ايمانه حيث البعد عن المعاصي والصوم عنهانوالالتزام بالصلاة والامور التي تقربه الى اللله من اجل ان يخرج منه خالي من الذنوب والمعاصي.

دار الافتاء ورؤية هلال رمضان

أكدت دار الافتاء على ان رؤية هلال هذا الشهر هو حددث ثانوي يتم متاعبعته شهريا لجميع الشهر، موضحة ان رؤيته تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وخبراء بالفلك، ويبلغ اعدادهم 7 لجان، بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، كما يكون وجودهم في اماكن تم اختيارها من هيئة المساحة المصرية ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه.

الالتزام بالاجراءات الاحترازية في شهر رمضان المبارك

وبالتزامن مع اقتراب الشهر تخرج علينا تحذيرات وزارة الصحة والهبراء المعنيين بالامر من التجمع في هذا الشهر، بسبب تفادي تداعيات جائحة كورونا، فمن المعهود كثرة الزيارت والخروجات في ها الشهر، حيث يقوم الاقارب بزيارة ذويهم من مختلف المحافظات وهو مت يوفر بيئة خصبة لانتقال الفيروس بشكل سهل، لذلكالالتزام في هذا الشهر امر ضروري