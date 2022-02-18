/680158/مرتضى-منصور-هطهر-الزمالك-من-بعض-اللاعبين-الفاشلين-العام-القادم

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال اجتماعه مع صفحات "السوشيال ميديا" التابعة للقلعة البيضاء، داخل مقر النادي بميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجه مرتضى منصور الشكر لهم ولجماهير الزمالك، ولاعضاء الجمعية العمومية قائلا : "أعظم جمهور في التاريخ"، هوم جماهير الزمالك العظيمة.

وقال مرتضى خلال المؤتمر الذي عقده: "أبو جبل كلمني تليفونياً بالأمس وأكد لي انه باقي في نادي الزمالك، وسيجدد في أقرب وقت".

وأضاف: "بن شرقي لم يطلب المستحيل وطلباته عادله وسيكون من اللاعبين الذين جددوا، وسنجدد معه أيضاً خلال الأيام القادمة".

وزاد: "بعد تسديد كل مستحقات اللاعبين في كل الألعاب أصبح لدينا 50 مليون جنية ونستطيع دفع كل مقدمات عقود اللاعبين الذين سنجدد معهم".

مرتضى منصور يتواصل مع بعثة الزمالك

وتواصل مرتضى منصور مع رئيس البعثة جمال عبد الحميد وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وطالبهم بتوفير جميع سُبل الراحة للاعبين وللبعثة في أنجولا.

وخاض الزمالك تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة كارتيرون، الذي فضل خوض اللاعبين للتدريب البدني الخفيف خوفاً من الإجهاد، قبل لقاء الغد المرتقب الذي يسعى من خلاله لتحقيق أول انتصار بدور المجموعات.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط، بعدما تعادل في اللقاء الأول أمام بترو أتليتكو بنتيجة 2/2، على ستاد القاهرة.

وأتفق مسئولوا ساجرادا مع بعثة الزمالك على تخصيص 100 تذكره لهم، خلال لقاء الغد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.