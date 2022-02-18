/680159/ضربت-راجل-واتخانقت-مع-هاني-شاكر-شمس-الكويتية-تثير-الجدل-بأزماتها-المتتالية

تصدرت الفنانة الكويتية شمس محركات البحث، وأثارت الجدل بعد انتشار فيديو لها تقوم فيه بضرب رجل، والذي اعتقد البعض أنه أسلوب من أساليب الترويج لعملها الفني القادم، ولكن لم تكن هذه الأزمة الوحيدة التي تعرضت لها شمس الكويتية وأثارت الجدل بشأنها.

دوت الخليج يرصد لكم أزمات الفنانة الكويتية شمس في الفترة المتضية وذلك خلال السطور القادمة.

أزمة شمس الكويتية مع هاني شاكر

حدث خلاف بين كلًا من شمس الكويتية ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بشأن ارتدائها فستان غير لائق.

وصرحت شمس الكويتية من خلال حلولها كضيفة في برنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبه عبر فضائية «المحور»، مساء يوم الخميس الموافق 22 إبريلم لعام 2021 ، أن السبب كان في الفستان الذي كانت ترتديه في أحد المهرجانات، ولم تكن تعرف من سيجلس بجانبها آنذاك، ذاكرة أنه تم التقاط الصورة وهي تجلس بجانب هاني شاكر.

وردت شمس الكويتية على سؤال المذيعة بسمة وهبه، الذي يقول: “ليه دايما في مرمى النيران بسبب لبسك يا شمس؟”، قائلة: “أنا حرة”.

وروت بسمة وهبة وقتها المثل المصري الذي يقول: “كُل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس”، لترد شمس الكويتية عليها: “حلو، ده مثل يخص الناس اللي قالته ومقتنعة فيه، أنا اكل اللي يعجبني وألبس اللي يعجبني وأتكلم باللي يعجبني”، ثم بعد ذلك سألتها بسمة: “انت أد الكلام ده؟”، لتجيب شمس الكويتية عليها قائلة: “مليارات المرات.

وهذه الصورة قد عرضت نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر للنقد، بعدما انتشرت لهما صورة وظهرت فيها الفنانة شمس الكويتية مرتدية فستاناً أخضر مكشوف من منطقة الصدر.

كما قد نشرت شمس في حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة سيلفي تجمعها بالنقيب هاني شاكر وكلًا من المطربين إيهاب توفيق وحكيم، وجاء ذلك في افتتاح مهرجان الإذاعة والتليفزيون في القاهرة.

شمس الكويتية والسعوديات

وكانت تصدرت شمس البحث في وقتٍ سابق بمطالبة السعوديات بطردها، وذلك حين قررت شمس أن تدعمهن بمسابقة للطاهيات السعوديات، إلا أن هذه الفكرة قابلتها السعوديات بهجوم كبير عليها للعديد من الأسباب، فردت شمس وهاجمت النسويات وإعتبرت أنهن خلف هذه الحملة ضدها لأنهم خالفوا رأسها.

وفي وقت قصير تفاعلت القضية وتطورت، وذلك بعد فيديو لها رآه البعض أنه يخالف العادات والتقاليد، ووصل الحد إلى المطالبة بطردها من المملكة العربية ​السعودية​ حتى تعتذر.

شمس الكويتية تضرب رجل

آخر أزمات شمس الكويتية، تم تسميتها بـ “خناقة الفنانة الكويتية شمس” حيث نشرت الفنانة الكويتية شمس فيديو لها تتشاجر فيه مع أحد الرجال، وتقوم فيه بضربه ضرب مُبرح، ولم تعلق بأي شئ على هذا الفيديو، مما أثار الجدل بشكل كبير.

معلومات عن شمس الكويتية

تُعرف بلقب شمس الكويتية واسمها الكامل شمس بندر نايف الأسلمي، ولدت يو 28 أبريل عام 1980، وهي مغنية كويتية سعودية الأصل وجنسيتها الحالية من دولة سانت كيتس ونيفيس.

ولدت في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية وقد توفي والدها وهي بعمر السنتين، تزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت حصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.