/680160/إيهاب-توفيق-السر-حقيقة-تعدي-شمس-الكويتية-على-شاب-بالضرب

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، فيديو للفنانة الخليجية شمس الكويتية، وهي تتعدي بالضرب على أحد الرجال، وبدأ رواد السوشيال ميديا والصحافة في نشر مقطع الفيديو مستنكرين ما فعلته الفنانة الشهيرة.

دوت الخليجيرصد حقيقة اعتداء شمس الكويتية على شاب بالضرب

واتضح أن الفيديو المتداول للفنانة شمس الكويتية، هو في الأصل فيديو ساخر لأحد فيديوهات «التيك توك»، والتي صورتها هي وأصدقائها على أغنية إيهاب توفيق المعروفة باسم «تترجى فيا».

أغنية تترجي فيا لإيهاب توفيق السبب

الجدير بالذكر أن مقطع أغنية «تترجى فيا» والذي جاءت كلماته على النحو الآتي: «بعت ليه . خنت .. خنت ليه .. جاي بعد إيه بتحس فيّا .. حب حب مين .. حلم هو فين .. شوق شوق لمين .. متقولش لي»، هو مقطع متداول في الفترة الأخيرة بين محبي التيك توك، وقام بتقليده عدد كبير من الفنانين آخرهم الفنانة شمس الكويتية.

الجمهور يتهم شمس الكويتية بإثارة الجلجلة لركوب التريند

من جانبه، شن الجمهور حملة هجوم عريمة على الفنانة شمس الكويتية، يتهمونه بتعمدها إثارة الجلجلة بفيديو مزيف لركوب التريند، معربين عن غضبهم من التصنع والتزيف الذي سيطر على نجوم الوسط الفني في ظل تطورات مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليقات هجومية لشمس الكويتية ضد وسائل الإعلام

ورغم أن شمس الكويتية، هي السبب الأساسي في إثارة كل هذا الجدل إلا أنها خرجت لتهاجم الإعلام ومروحي فيديو اعتدائها على الشاب، وعلقت شمس على الفيديو المتداول، قاىلة: «الله يلعنكم من اعلام خايس».

وفي تعليق آخر، كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «يكون كاتب الخبر جنس عاشر مسخوط وهرموناته ملخبطه وماخذ 5 جرعات تطعيم اثيوبي».

معلومات حول شمس الكويتية

شمس الكويتية، مغنية وفنانة كويتية سعودية الأصل، واسمها الكامل شمس بندر نايف الأسلمي، ولدت يو 28 أبريل عام 1980، ولدت في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، حصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

ادعت شمس في لقاء على قناة العربية في عام 2015، أنها تخلت عن جنسيتها الخليجية وتحمل حاليا بطاقة خضراء بريطانية وفرنسية. أول ظهور لها في عمل تمثيلي كان في عام 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي عوض أبا عن جد “مسلسل” الذي تبثه قناة إم بي سي في رمضان، وهو من بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب.