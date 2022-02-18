مرتضى منصور: لما قُلت للخطيب هديتي ليك كهربا كنت باعت له قنبله

/680161/مرتضى-منصور-لما-قلت-للخطيب-هديتي-ليك-كهربا-كنت-باعت-له-قنبله

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال اجتماعه مع صفحات الزمالك داخل مقر النادي بميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى: " لما قلت للخطيب هديتي ليك كهربا كنت باعت له قنبله وأنفجرت فش وشهم كلهم، وشوفنا كلنا المشاكل اللي عملها اللاعب هناك".

وزاد: "سنرسل مذكره بما حدث مع طارق حامد ومن قام بهذا سيحاسب، فالذي حدث كان مقصوداً ولا يصح أبداً أن تحدث مثل هذه الأشياء".

وأكمل: "أنا عامل عقدة لمحمود الخطيب ولما بقرص عليه بيقعد يعيط، وأنا اتكلمت أننا هنفتح صفح جديدة، وباعتنا تهنئة لما نجح، ولكن هو لم يفعل ذلك".

وأردف: " صوت جماهير الزمالك مسموع وشكرا للجمعية العمومية التي اختارتنا ووثقت فينا، وبشكل كل اللي انتخبني واللي منتخبنيش”.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط، بعدما تعادل في اللقاء الأول أمام بترو أتليتكو بنتيجة 2/2، على ستاد القاهرة.

وأتفق مسئولوا ساجرادا مع بعثة الزمالك على تخصيص 100 تذكره لهم، خلال لقاء الغد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مرتضى منصور يتواصل مع بعثة الزمالك

وتواصل مرتضى منصور مع رئيس البعثة جمال عبد الحميد وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وطالبهم بتوفير جميع سُبل الراحة للاعبين وللبعثة في أنجولا.

وخاض الزمالك تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة كارتيرون، الذي فضل خوض اللاعبين للتدريب البدني الخفيف خوفاً من الإجهاد، قبل لقاء الغد المرتقب الذي يسعى من خلاله لتحقيق أول انتصار بدور المجموعات.