«الشغل مش عيب».. كريم الحسيني يفاجيء الجمهور ببيع القهوة على الطريق

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صدم الفنان الشاب كريم الحسيني متابعيه وجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو يكشف من خلاله عن مشروع جديد، بدأ فيه بعيدا عن التمثيل، تاركا شهرته كفنان خلفه.

دوت الخليجيرصد مشروع كريم الحسيني الجديد الذي صدم به الجمهور

وظهر كريم الحسيني خلال الفيديو الذي شاركه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتجول في الطرق بسيارة يحمل عليها عدد من المشروبات الساخنة، الذي يقوم ببيبعها، وعلق عليها قائلا: «مشروعي الجديد، الشغل مش عيب، حملك ملهوش تاريخ صلاحية».

تعليقات الجمهور على مشروع كريم الحسيني الجديد

وفي ساعات قليلة، حاز الفيديو الى إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان الشاب، وقاموا بتشجيه على اتخاذ هذا القرار، وكان من بين تلك التعليقات: «انت بجد انسان محترم واي شخص يتشرف بيك وفخورين بيك بجد»، «ربنا معاك ويوفقك برافو عليك والله عمر الشغل ما كان عيب ولا بيقلل من حد طالما انه شغل محترم وحلال»، «فنان ومحترم ومكافح لك خالص التقدير والتحايات».

معلومات حول كريم الحسيني

كريم الحسين، ممثل مصري بدأ التمثيل منذ الصغر في عدد من الأفلام السينمائية ومنها: المولد، شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، سمع هس، وواصل التمثيل في الكبر وتخصص في الدراما التليفزيونية ومن مسلسلاته: (ناصر، حقي برقبتي، نص أنا نص هو، طوق نجاة).

مثل بجانب عدد من كبار الممثلين أمثال الزعيم عادل إمام ، والفنان أحمد زكي.

آخر أعمال كريم الحسيني

وكانت آخر أعمال الفنان الشاب هي مسرحية زقاق المدق التي عرضت في العديد من المسارح داخل مصر، منها مسرح البالون، وشارك بالمسرحية العديد من الفنانين، منهم: محسن محيي الدين ودنيا عبد العزيز وبهاء ثروت وأمل رزق وضياء عبد الغني ونهال عنبر ومراد فكري وبثينة رشوان ومجدي فكري وسيد رجب، والمسرحية مأخوذة عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، ومعالجة درامية وأشعار محمد الصواف، وتحت قيادة المخرج عادل عبده.

هذا وشارك الحسيني في السباق الرمضاني لعام 2022، في مسلسل الي مالوش كبير من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ودنيا فؤاد وخالد الصاوي وخالد سسرحان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.