عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد مناطق سقوط الأمطار الآن (صور)

جدة - نرمين السيد - وتتأثر مصر الوسطى بامتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب يصاحبها سقوط الأمطار ومع التقدم فى الوقت تمتد الأمطار على شرق البلاد. وحذرت الهيئة، قائلة: "الخلايا الرعدية تؤثر بقوة على الفيوم وبنى سويف يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا". ومن المتوقع، أن تشهد مصر حتى صباح يوم الأحد 20 فبراير، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، نتيجة تعرض البلاد لظاهرة "الأخدود العلوى" المتمثل فى امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، ويكون مصاحب دائما لحالات عدم الاستقرار فى الطقس.

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