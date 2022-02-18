محافظ الوادى الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم استقرار الطقس

جدة - نرمين السيد - قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة مساء اليوم والتى يصاحبها عواصف ترابية على بعض المناطق بالمحافظة.





كما وجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع أى طوارئ وتلقى أى بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها، مناشدا المواطنين توخى الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الإنتقال قدر المستطاع لحين إستقرار الأحوال.

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