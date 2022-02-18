البابا تواضروس يستقبل عددا من الأساقفة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، اليوم الجمعة، الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات والنائب البابوى لإيبارشية أبنوب وتوابعها.





وناقش مع قداسته عددًا من الأمور الرعوية، من أبرزها ترتيب الخدمة بإيبارشية أبنوب، عقب تسلمه مسؤوليتها بتكليف من قداسة البابا عقب وفاة أسقفها الأنبا لوكاس مطلع الأسبوع الجارى. كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، الذى عرض على قداسة البابا بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية. وأيضَا، استقبل قداسة البابا تواضروس، الأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيوإنجلند، وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الأمور الرعوية بإيبارشية نيويورك.

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