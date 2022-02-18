عاجل.. السيسى لـ ميتسولا: حريصون على التعاون البرلمانى مع الجانب الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ "ميتسولا" على توليها منصبها الجديد، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون البرلمانى مع الجانب الأوروبى، فى ضوء أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، أخذا فى الاعتبار تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة، خاصة ظاهرة الإرهاب وخطاب الكراهية، فضلا عن التحديات المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
من جانبها، أكدت رئيسة البرلمان الأوروبى على تقديرها للعلاقات المتميزة التى تربط بين الجانبين، وحرص الاتحاد الأوروبى على تعزيز الشراكة مع مصر فى مختلف المجالات، خاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكذا دعم مصر فى جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، والتى تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن التشاور المستمر بشأن أهم القضايا الإقليمية فى الإطار الأورومتوسطى.
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