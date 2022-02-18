جامعة بنى سويف التكنولوجية تستعد لاستقبال الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، الدكتور محمد شكر ندا، الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسى الثانى من خلال إعداد الجداول الدراسية لجميع الفرق بجميع البرامج وتوفير نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلفيات وخبرات متنوعة صناعية وتكنولوجية وطبية وهندسية وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.





وأشار رئيس جامعة بنى سويف فى بيان صدر عن الجامعة، اليوم الجمعة، إلى أنه فى إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن التعامل مع جائحة كورونا والوقاية من أخطار الإصابة والعدوى، وحرصًا على سلامة منتسبى الجامعة، تم التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر للجامعة من خلال التطهير الدورى للمبنى الإدارى والمعامل الدراسية وقاعات التدريس والمكتبات، وذلك ضمن خطة الجامعة كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية وأجهزة المسح الحرارى والتى تحدد درجة حرارة المترددين على الجامعة. كما تابع الدكتور ندا، استكمال تجهيز المعامل الدراسية بالأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من تركيب الأجهزة لتصبح جاهزة للاستخدام فى الأغراض التعليمية لخدمة الطلاب فى المجال العملى.

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