نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس غدا و المناطق المهددة بسقوط الأمطار الأيام القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة الطقس الأيام القادمة من المتوقع توتر كبير في الأحوال الجوية، كما نبهت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا السبت، بارد على أغلب الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع تساقط الثلوج على سانت كاترين فهي من أبرد المناطق التي تتعرض لسوء جدا في الأحوال الجوية.

حالة الطقس غدا و المناطق المهدد بإضطراب الأحوال الجوية

الجدير بالذكر أن هذه الفترة من الشتاء مرت بقدر من الاستقرار، وبالأخص في درجات الحرارة فكانت ثابتة علي مدار الأسبوعين السابقين، ولكن ستمر البلاد بفترة من تساقط الأمطار واضطراب في الأحوال الجوية ولكنها ليست شديدة البرودة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أن هناك نشاط رياح، وتكون الأمواج معتدلة إلى مضطربة على البحرين الأحمر والمتوسط وتصل (2 : 2.5 متر) .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت:

القاهرة: العظمى 16 – الصغرى 10

الإسكندرية: العظمى 16 – الصغرى 10

بورسعيد: العظمى 15 – الصغرى 10

كاترين: العظمى 14 – الصغرى صفر

سوهاج: العظمى 19 – الصغرى 08

أسوان: العظمى 21 – الصغرى 10

حلايب: العظمى 22 – الصغرى 12

كما أنه من المتوقع قرب فصل الربيع وبداية تحسن الأحوال، كما إنه متوقع إرتفاع نسبي في درجات الحرارة، حتي مع سقوط الأمطار أو حدوث برق ورعد علي بعض المناطق كما وضحنا، فستكون درجات الحرارة مرتفعة نهارا، من إنخفاض في درجات الحرارة ليلا، و من المعروف أن من أكثر المناطق المعرضة للانخفاض الشديد في درجات الحرارة هي صعيد مصر وسانت كاترين وسيناء.