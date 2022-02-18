/680167/تدريجية-المستشار-القانوني-للنقابة-يوضح-تفاصيل-العقوبة-المحتملة-لـ-عمر-كمال

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية إتهامات موجهه لمؤدي المهرجانات عمر كمال، وكانت آخرها إتهامه بالسُكر، واهانته لنقيب الموسيقين للفنان هاني شاكر مما ادي إلى وقفه عن الغناء.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية علاء عامر بشأن أزمة عمر كمال.

تعليق مستشار نقابة المهن الموسيقية

وعلق المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية علاء عامر على أزمة مطرب المهرجانات عمر كمال، وذلك بعد قرار إيقافه عن الغناء وإحالته للتحقيق لأنه أساء إلى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر في بث مباشر له عبر صفحتة الرسمية على فيسبوك.

وقال علاء عامر من خلال مداخلة تليفونية مع برنامج et بالعربي: عمر اتطاول على قيمة فنية وقيمة أخلاقية وقيمة ثقافية الفنان أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين.. إحنا بنرفض هذا التطاول والتجاوز على قيمة فنية مثل الفنان هاني شاكر أو على غيره من الفنانين الملتزمين والمحترمين اللي ليهم تاريخ على مدار فترة طويلة.

العقوبة المحتملة لعمر كمال

وكشف المستشار القانوي لنقابة المهن الموسيقية علاء عامر عن العقوبة المحتملة أن يواجهها مؤدي المهرجانات عمر كمال، وأشار علاء إلى أن عمر كمال ليس عضوًا بنقابة المهن الموسيقية ولكنه يحمل تصريحًا منها فقط، وأوضح أن العقوبة سوف تكون تدريجية بداية من اللوم ثم التنبيه، وبعدها وقف مدة معينة من الزمن، ثم ستصل في النهاية إلى شطب نهائي.

عمر كمال ظهر بشكل غير متزن

وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية علاء عامر، أن عمر كمال قد ظهر بشكل غير لائق وكان بشكل غير متزن وتلفظ بألفاظ نابية عبر البث المباشر، وقام بتبيه مؤدي المهرجانات عمر كمال بأنه يجب عليه أن يعرف أنه فنان مصري يمثل الشعب المصري في الخارج، ولذا يجب أن يظهر بقيمة مصر ولا يفقدها صورتها ورونقها.

وبعد ذلك لفت المستشار القانوني علاء عامر في الوقت نفسه، إلى أن جميع مؤدي المهرجانات يقومون بصنع تريندات وهمية خلفها مؤسسات كبيرة قد يكونون على علم بها وقد لا يكونون على علم بها، حتى يصدر للعالم أن هذا هو الفن المصري ويقوموا بتشويه صورته أمام العالم.