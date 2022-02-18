/680168/نشوى-مصطفى-معلقة-على-واقعة-عروس-الاسماعيلية-الراجل-مايمدش-إيده-على-واحدة

أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن استيائها من الفيديو الذي تداوله رواد السوشيال ميديا، الخاص بواقعة عروس الاسماعيلية، والذي ظهر به عريس يعتدي بالضرب على زوجته في ليلة زفافهم في الشارع.

دوت الخليج يرصد تعليق نشوى مصطفى على واقعة عروس الاسماعيلية

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الرجالة ولاد الأصل العالى بيربوا ولادهم إن الراجل كامل الرجولة مايمدش ايده على واحدة ست».

واقعة عروس الاسماعيلية

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تم انتشاره بشكل واسع أمس الخميس، تم تصويره في الشارع لواقعة ضرب صعبه واعتداء بالغ بالايدي والسب على عروسة من قبل عريسها . فور خروجها من الكوافير.

واستنكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي ما قام به العريس، في الفيديو المتداول الذي تم تصويره من احدى شرفات المنازل المطلة على الكوافير، مؤكدين أن تصرف العريس لا يمس للرجولة بأي صلة، لانه مهما حدث لا ينبغي ان يتم القيام بمث هذه الاموور في هذا الوقت بالتحديد حاصة وانهم مقبلين على حياة زوجية جديدة.

ليتفاجي الجمهور بعودة العروسة لعريسها وإقامة حفل الزفاف كأن شيء لم يحدث، الامر الذي أغضب البعض، والبعض الآخر أعرب عن حزنه على ما سيحدث للعروس بعد الزواج وما ستناله من عريسها الذي وصفه رواد السوشيال ميديا بالقاسي.

سبب ابتعاد نشوى مصطفى عن التمثيل

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن سبب ابتعادها عن التمثيل، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة علي دخولها في حالة اكتئاب: «بقالي فترة طويلة مش باشتغل التمثيل اللي اتمناه، اللي هو طموحي، واللي هو أنا لحد اللحظة دي مامثلتش طموحي، ولا حتى شبه طموحي، إلا في شوية أعمال يتعدوا على الصوابع ومنهم مثلًا المسرحية اللي كتبتها على مقاس احلامي في التمثيل، أقصد سيلفي مع الموت، ولأن الكلام ده كان من أربع سنين فاالتمثيل وحشني أوي».

واضافت: «كنت فاكرة أن أي شغل حيجى لى حوافق على طول، لقيت نفسى بيتعرض عليا ادوار باقراها واعتذر، وبعدما اعتذر اقعد فترة مكتئبة والوم نفسى طيب ليه اعتذرت، فانفسى ترد تقول لى ماهو انتى ماحسيتيش انك حابة اللي قريتيه يومين تلاتة وانسى».