عاجل- موعد ومكان سقوط الأمطار فى المدن المطلة على خليج السويس

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، إن السحب تتحرك اتجاه الشرق مع حركة المنخفض لتؤثر على مناطق كثيرة من شرق البلاد "السويس، وأبو زنيمة، ورأس غارب حتى سيناء" وتمتد شمالًا مع الوقت لتصل إلى السواحل الشرقية. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على شمال الصعيد "أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم" يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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