/680171/هتبقي-مراسلتي-في-الصعيد-لميس-الحديدي-تتبنى-أحد-مواهب-برنامج-الدوم

انطلقت منذ قليل الحلقة الثالثة لبرنامج «الدوم» وبدأت الحلقة بفقرة التقديم التلفزيوني، الذي لجنة تحكيمه هم الإعلاميين لميس الحديدي ونجوى إبراهيم وجاسمين زكي، وظهرت المتسابقة لمياء سامي التي حازت على جمع 3 ok من اللجنة نظرًا لتحليها بموهبة فذه في التقديم التلفزيوني.

دوت الخليج يرصد تقديم المتاسبقة في التقديم التلفزيوني لمياء سامي الشهيرة بـ «زلو» وذلك خلال السطور القادمة.

التقديم التلفزيوني أول فقرة

كانت لمياء سامي «زلو» والتي بلدها الأقصر،واسمها الحقيقي الزُلال، من أبرز المتسابقين في فقرة التقديم التلفزيوني، والتي حصلت على 3 نعم من الحُكام، ووعدتها الإعلامية لميس الحديدي قائلة: لو عرفتي تنجحي في المراحل الجيه هتبقي مراسلة ليا في الصعيد.

تفاصيل برنامج الدوم

يذاع برنامج «الدوم» عبر قناة On ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

ويضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد.

لجان تحكيم برنامج الدوم

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يعتمد على 3 فقرات لكل منهما لجنة تحكيم مختلفة عن الاخرى، وهما «التقديم، والغناء، والتمثيل»، لجنة تحكيم فقرة الغناء، تعد من أكثر اللجان التي كانت متساهلة مع المتسابقين في الحلقة الأولى بينما وتكونت من «حميد الشاعري، الملحن عمر مصطفى، والمؤلف أمير طعيمة».

أما عن لجنة تحكيم فقرة التقديم والإذاعة، فكانت الاكثر حدة والتي تكونت من الإعلامية لميس الحديدي ونجوى إبراهيم وياسمين زكي.

وتكونت لجنة تحكيم فقرة التمثيل من الفنانة يسرا، والتي كانت أبسط الحكام، والفنان عمر يوسف الأكثر مداعبة بينهم، والمخرج مروان حامد الأكثر حدة وصارمة في الموافقة على الإدلاء بصوته للمتسابقين.

الجدير بالذكر أنه حضر حفل افتتاح برنامج الدوم عدد كبير بنت النجوم في الوسط الفني، وحصل على تغطية إعلامية متألقة، جعلته بتصدر التريند لعدد من الايام المتتالية، ومن المقرر أن يحقق البرنامج نجاح مختلف خلال الفترة المقبلة.