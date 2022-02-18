/680172/مرتضى-منصور-يكشف-حقيقة-تفاوض-الزمالك-مع-حسام-البدري

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال اجتماعه بصفحات الزمالك بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتطرق للحديث عن الأخبار الأخيرة التي افادت بتفاوض الزمالك مع حسام البدري، لتولي مهمة تدريب الفريق الأبيض خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال مرتضى: "حسام البدري مدرب محترم وفترة من الفترات كنت هتعاقد معه ولكن ما يتردد في الوقت الحالي كذب".

وأكمل: " لم أتقابل مع حسام البدري أو أتحدث معه منذ موسمين عندما كان في بيراميدز، ولا تجمعني أي مكالمة أو تواصل من حينها معه".

وجه مرتضى منصور الشكر لجماهير الزمالك، ولاعضاء الجمعية العمومية قائلا : "أعظم جمهور في التاريخ"، هوم جماهير الزمالك العظيمة.

وقال مرتضى خلال المؤتمر الذي عقده: "أبو جبل كلمني تليفونياً بالأمس وأكد لي انه باقي في نادي الزمالك، وسيجدد في أقرب وقت".

مرتضى منصور عن التجديد لأشرف بن شرقي

وأضاف: "بن شرقي لم يطلب المستحيل وطلباته عادله وسيكون من اللاعبين الذين جددوا، وسنجدد معه أيضاً خلال الأيام القادمة".

وزاد: "بعد تسديد كل مستحقات اللاعبين في كل الألعاب أصبح لدينا 50 مليون جنية ونستطيع دفع كل مقدمات عقود اللاعبين الذين سنجدد معهم".

وأردف: “هطهر الزمالك من بعض اللاعبين الفاشلين العام القادم، فهناك لاعبين أدمنوا الهزيمة واصبحوا لا يرتقوا بالزمالك”.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.