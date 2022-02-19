نجوى إبراهيم لمتسابق ببرنامج الدوم: "حط إيدك ورا ضهرك واتكلم"

طلبت الإعلامية نجوى إبراهيم، من المتسابق أحمد رضوان، بعدما قدم جزءا من برنامج رياضي تحدث فيه عن المنتخب الوطني، ضمن اختبارات مسابقة برنامج الدوم، أن يضع يديه خلف ظهره ويعيد الحديث مرة أخرى.

وكرر المتسابق أحمد رضوان، حديثه عن المنتخب الوطني ومديره الفني كارلوس كيروش، وهو واضع يديه خلف ظهره، وعلقت الإعلامية نجوى إبراهيم قائلة: "برافو.. أوك"، وحصل المتسابق على أصوات اللجنة.

ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية والتي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

وعلى سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

يعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.