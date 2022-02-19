مروان نجل الكاتب الراحل وحيد حامد فى "الدوم": أي مخرج يتمنى إخراج أعمال والدى.. نصوصه قيم وهامة وجماهيرية

قال مروان حامد، نجل الكاتب الراحل وحيد حامد، إن الشخص الذي ينشأ على شيء، يبقى الأمر طبيعيا بعد ذلك، موضحا أنه نشأ في بيئة كلها اطلاع وقراءة وثقافة وسينما وفن، سواء من جانب والده أو والدته.

وأضاف خلال برنامج "الدوم" المذاع على قناة "on": "الأمر أصبح شيء مزروع في الواحد منذ صغره، فيلم عمارة يعقوبيان كان فيلم مهم ونجح نجاحا كبيرا وقتها، وطوال الوقت دار الحديث عن إقامة مشروع يجمعني بأعمال والدي، وأي مخرج يتمنى أن يقوم بعمل للراحل وحيد حامد، لأن نصه قيم ومهم ويحمل قدر كبير من الجماهيرية في أغلب الأوقات".

ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية والتي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

وعلى سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

يعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.