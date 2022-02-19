/680177/أنا-فاهمة-كويس-اللي-بقوله-متسابقة-تتعدى-على-لجنة-تحكيم-الدوم-بعد-رفضها

انتهى منذ قليل، مرحلة استقبال متسابقي فقرة «التقديم التلفزيوني»، التي يحكمها كلا من المذيعات إنجي إبراهيم والإعلامية لاميس الحديدي، وجاسمين زكي.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مهاجمة متسابقة للجنة تحكيم برنامج الدوم

وكان الأمر اللافت للنظر خلال الحلقة رد عنيف من إحدى المتسابقات التي لم تنجح في الأداء الجيد أمام لجنة التحكيم، تدعى «مارفيل»، بعد أن انتهت من أدائها، علقت عليها نجوى ابراهيم، قائلة: «مش حاسة انك شخصك كدة، كان لهجتك مش مصرية»، في حين قالت لها لميس الحديدي: «مش عيزاكي تبقى حافظة»، لترد مارفيل بكل ثقة، قائلة: «أنا فاهمة كويس اللي أنا بقوله».

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تفاصيل برنامج الدوم

الجدير بالذكر أن برنامج «الدوم»، يذاع عبر قناة On ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

ويضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

جائزة برنامج الدوم

تمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

ويتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التلفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبو عوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبو الخير.

شيرين عبد الوهاب تفتتح برنامج الدوم

وكان قد وقع الاختيار على المطربة شيرين عبد الوهاب لتقديم حفل افتتاح البرنامج الذي انطلق يوم الجمعة الماضي الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، وقدمت خلابة واحدة من أخشى أغنيتها التي أشتهرت في الفترة الماضية «النفسية سواد»، وأدتها بإحساس عالي للغاية أشعل المسرح، إلى جانب الإستعراضات الملفتة التي قدمتها ضمن عدد من الراقصين على المسرح، أمام عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر