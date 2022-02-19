/680178/ميرنا-هشام-تبهر-لجنة-تحكيم-برنامج-الدوم-بأدئها-المتألق

انطلقت منذ قليل الحلقة الثالثة لبرنامج «الدوم» والتي كانت فقرتها الثانية هي التمثيل خلال دقيقة واحدة، وتكونت لجنة تحكيمها من الفنان عمرو يوسف، والمخرج مروان، والفنانة القديرة يسرا، وكانت ميرنا هشام من أكثر المتسابقين المميزين في فقرة التمثيل حيث قدمت فقرتها باللغة العربية الفصحى.

دوت الخليج يرصد لكم المتسابقة ميرنا هشام التي حظيت بـ 3 نعم من لجنة تحكيم فقرة التمثيل.

التمثيل ثاني الفقرات

وجاءت في فقرة التمثيل المتسابقة المتميزة ميرنا هشام التي حظيت بإعجاب لجنة التحكيم وأعطوها 3 نعم نظرًا لأنها متميزة، وقدمت أداء رائع وكانت تتوقع ميرنا حصولها على 3 نعم.

برنامج الدوم لخدمة المجتمع

هو برنامج يهدف لخدمة المجتمع، وبرنامج الدوم بالتعاون بين وزارة الثقافه ووزارة الشباب والرياضة، وهو برنامج مصري 100%، ويشمل البرنامج الـ27 محافظة وتابع لمجموعة المتحدة، والبرنامج يشمل اكتشاف مواهب الفنون والثقافة والرياضة. وقد تم بناء الدوم في 1000 ساعة عمل، بمجهود حوالي 500 فني في جهود مستمرة دون توقف، وكان أبرز الحاضرين في الفقرة الإفتتاحية للبرنامج عدد من نجوم الفن والإعلام منهم: لميس الحديدي، هاله صدقي، أشرف ذكي، ليلي علوي، الهام شاهين، طارق العريان، يوسف الشريف، كريم عبد العزيز، يسرا، شريف منير، حميد الشاعري، امير كرارة، وهو برنامج مصري بإيادي مصرية 100% .

تفاصيل برنامج الدوم

ومن الجدير بالذكر أن برنامج «الدوم»، يذاع عبر قناة On ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

ويضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

جائزة برنامج الدوم

أما عن جائزة برنامج الدوم، فقد تمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

ويتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التلفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبو عوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبو الخير.