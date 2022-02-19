/680180/رغم-توتر-أدائها-لجنة-التحكيم-تعطي-فرصة-للمتسابقة-غدير-سامي

شهدت الحلقة الثانية لبرنامج «الدوم»، انطلاقة متألقة لعدد من المواهب الشابة، وظهرت لجنة تحكيم فقرة التقديم التليفزيوني أكثر تساهلا من الحلقة التي انعقدت في مساء أمس الخميس.

دوت الخليجيرصد تفاصيل أداء الجمهور ولجنة التحكيم في برنامج الدوم

وحظيت إحدى متسابقات برنامج الدوم في مسابقة التقديم التلفزيوني قدرٌ من تعاطف لجنة التحكيم التي سيطرت عليهم في هذه الحلقة، فرغم توتر المتسابقة غدير سامي، وتشتت تركيزها أثناء أدائها أمام لجنة التحكيم، إلا أنهم أعطوها صوتهم لرؤيتها مرة أخرى في البرنامج.

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نصائح لجنة التحكيم وتعليقاتهم على أداء غدير سامي

وجاء تعليقات لجنة التحكيم التقديم التلفزيوني، المكونة من المذيعات لميس الحديدي، ونجوى إبراهيم وجاسمين زكي، على النحو الآتي:

قالت لها نجوى ابراهيم: «صوتك حلو، لو هتوعدينا انك تشتغلي على نفسك وشخصيتة المراسل فهديكي صوتي»، بينما نصحتها لميس الحديدي: «هستنى أشوفك مرة تانية تكوني فكيتي صوتك والقيود اللي في دماغك، وانزلي الشارع»، واشادت بها جاسمين زكي: «عندك قبول وبسيطة واكتر حاجة عجبتني فيكي انك أما اتكعبلتي عرفتي ترجعي تاني».

الإنطلاقة الأولى لبرنامج الدوم

الجدير بالذكر، أنه كانت الإنطلاقة الأولى لحلقات البرنامج الجديد الدوم، يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير، ويُعد أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وحضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم، عدد من النجوم المصريين، وهم في غاية السعادة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما، وكان من بين هؤلاء النجوم: هاني رمزي، ريم مصطفى يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء.

ويذاع برنامج «الدوم»، يعبر قناة On ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر"، ويمنح البرنامج فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج، ولكن سيبقى حيرت لجنة التحكيم في الاختيارات متواجدة بسبب تألق المواهب على الرغم من مرور حلقيتن فقط على عرض البرنامج.