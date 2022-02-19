وزير المالية: منظومة التأمين الصحى الشامل تزيل عبئا ماليا ضخما عن المواطن

جدة - نرمين السيد - وأوضح معيط فى تصريحات تلفزيونية، أن الأوضاع الاقتصادية، فى الدول المحيطة صعبة للغاية، وتعانى من نقص الخدمات العامة، مثل الكهرباء ونقص السلع والأدوية.

وأضاف وزير المالية، أنه بالرغم من الزيادة السكانية والظروف التى تمر بها الدولة، لكنها فى بناء تقدم مستمر، وتم معالجة مشاكل كبرى معالجة جذرية.

وتابع وزير المالية، أن المشاريع التى أقيمت وفرت ملايين فرص العمل، لافتا إلى أن الدولة حاليا تعمل على حل مشكلة المياه من خلال ضخ استثمارات ضخمة لأنها بمثابة أمن قومى.

وأوضح وزير المالية، أن عدم شعور البعض بالتحسن أمر طبيعى للغاية.