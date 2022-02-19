/680182/5-ثواني-صامتة-أبهرت-لجنة-تحكيم-الدوم-دخلة-رائعة-للمتسابق-مازن-سامي

خرج المتسابق مازن سامي، البالغ من العمر 19 عام، عن السياق المعتاد للمتسابقين في فقرة التقديم التليفزيوني، واستطاع أن يبهر لجنة التحكيم في أول 5 ثواني صامته له.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أداء مازن سامي التي أبهرت لجنة التحكيم

بدأ مازن أولى خمس ثواني من تقديم أدائه يحرك شفتيه فقط، فظنت لجنة التحكيم أنه يوجد عطل في المايك، وبدت لميس الحديدي متعجبة من عدم وجود صوت، ليستكمل مازن سامي حديثه عن ذوي الهمم بالصوت ليكشف ما يعانيه الصم أثناء تقديم النشرات الاخباريه، الأمر الذي أثار انبهار لجنة التحكيمؤ والمكونة من لميس الحديدي ونجوى إبراهيم وجاسمين زكي.

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وأعربت لجنة التحكيم عن انيهارها وشدة إعجابها بأداء مازن سامي مؤكدين على أن الشاب متاكد من أنه سيفوز وينال على إعجابهم.

تفاصيل برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه يضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

الإنطلاقة الأولى لبرنامج الدوم

وكانت الإنطلاقة الأولى لحلقات البرنامج الجديد الدوم، يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير، ويُعد أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وحضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم، عدد من النجوم المصريين، وهم في غاية السعادة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما، وكان من بين هؤلاء النجوم: هاني رمزي، ريم مصطفى يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء.

برنامج «الدوم»، يذاع عبر قناة On ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر"، ومن المقرر أن يشهد نجاح باهرا إذ أنه تصدر التريند لمدة أيام متتالية بعد عقد حفله افتتاحه والتي تغنت لها المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.