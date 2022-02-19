/680184/إبراهيم-عيسى-الشيخ-اللي-بيقول-إنما-الأعمال-بالنيات-نصاب-لأنه-بيعلمك-التجسس-ومفيش-واقعة-معراج

تصدر اسم الإعلامي إبراهيم عيسى، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الماضية، بعد تصريحاته المثيرة للجدل، حول ما قاله في احد حلقاته موجها حديثه للمصريين:" اتحداك انك ما تلاقيش صورة لجدتك او والدتك في السبعينات مش لابسة مايوه"،وذلك خلال برنامج «حديث القاهرة»، المُذاع على فضائيةالقاهرة والناس.

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ولكن هذه المرة جاء عيسى بتصريحات مثيرة ايضا حول رجال الدين وما يعرضوه من اراء، منوها إلى دورهم في دفع الناس غلى التسلط والتجسس في امور الغير.

إبراهيم عيسى: الكثير من الاشياء في الدين لا يتم الكشف عنها بنسبة 90 في الميه

وقال إبراهيم عيسى:" هناك الكثير من الاشياء في الدين لا يتم الكشف عنها بنسبة 90 في الميه من قبل تجار ووكلاء الدين ويعتقدو انهم يقدمو الدين الذي يجب ان نسلكه ونعتمد عليه في امرونا الحياتية".

إبراهيم عيسى: المسلم في 2022 لا يحتاج إلى شيخ

وتابع ابراهيم عيسى:" اي حاجه نقولها رجال الدين يشككوا فيها.. فلا يجب ان نبني معرفتنا على دقائق معدوده.. والمسلم في عام 2022 لا يحتاج إلى رجل دين في حياته لان الشيخ هيعلمك ايه ؟ ..الصلاة والصوم أو الزكاة كل هذه الامور نعرفها" .

إبراهيم عيسى يواصل هجومه على رجال الدين

واكمل الإعلامي إبراهيم عيسى :" الشيخ بيعلمك دلوقتي التجسس والتسلط والتدخل في حياة الناس، والشيخ اللي بيقول انما الاعمال بالنيات يبقى نصاب.. حيث ان 99 في الميه من قصصهم كاذبة".

وتابع عيسى حديثه :" الشيخ اللي حكالك قصة سيدنا عمر بشأن" حكمت فغدلت فنمت يا عمر" .. ما قالش ان عمر اتقتل بعدها وهو في الجامع.. اذا القصص الخاصة بهم انصاص قصص".

إبراهيم عيسى: لا يةجد واقعة معراج

ونوه الإعلامي إبراهيم عيسى:" مفيش واقعة معراج .. وكل القصص المتعلقة بالواقعة وهمية بالكامل، وهو ما سرده كتب الحديث والسيرة، ولكن تمم الاخفاء عن هذه الكتب ولم يتم الحديث عنها لانها مخالفة لما يتم روايته".