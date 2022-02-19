الأوقاف تعلن توزيع 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام اليوم

جدة - نرمين السيد - توزع وزارة الأوقاف، اليوم السبت، 3 أطنان، من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتى (الجيزة- البحر الأحمر)، بواقع (2) طن لمحافظة (الجيزة) و (1) طن لمحافظة (البحر الأحمر)، وذلك للأسبوع الثالث من بدء مرحلة التوزيع.





وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (60) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط - بنى سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادى الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.