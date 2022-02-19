وكيل أوقاف الإسكندرية: الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمناهضة التطرف

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ سلامة عبدالرازق، قيام وزارة الأوقاف ببذل جهود كبيرة ونشاطات دعوية واجتماعية تستهدف النهوض بالمجتمع وتصحيح ما فيه من مفاهيم خاطئة والعودة به إلى صحيح الدين ووسطيته.





ووجه سلامة فى بيان، اليوم الجمعة، الأئمة والدعاة بأن يكونوا على قدر من الوعى والثقافة، والالتزام بموضوع ووقت الخطبة ومناهضة الفكر المتطرف والحفاظ على المحاريب والمنابر وأسطح المساجد ونظافتها. وطالب جهاز المتابعة بمديرية الأوقاف بالمرور على الإدارات ومتابعة انتظام سير العمل بصورة دورية؛ لتحقيق مصلحة العمل والحفاظ على بيوت الله - عز وجل- ومدى التزام جميع العاملين بالتعليمات الوزارية، والاطمئنان على جاهزية المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن.

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