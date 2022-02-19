/680188/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة الزمالك ضد فريق ساجرادا اسبيرانسا في دوري ابطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا يخوض المريخ ضد فريق صن داونز في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports HD 4 يخوض فريق ساجرادا اسبيرانسا ضد الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرا، عبر قنوات beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، عبر قنوات Premium beIN Sports HD 1 آرسنال ضد برينتفورد في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات Premium beIN Sports HD 3 يخوض فريق أستون فيلا ضد فريق واتفورد في تمام الساعة الخامسة مساءً. يخوض فريق ليفربول ضد فريق نوريتش سيتي في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات Premium beIN Sports HD 1 يخوض فريق ساوثهامتون ضد فريق إيفرتون في تمام الساعة الخامسة مساءً. يخوض كريستال بالاس ضد فريق تشيلسي في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات Premium beIN Sports HD 2 يخوض برايتون ضد فريق بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساءً. تقام مباراة مانشستر سيتي ضد فريق توتنهام الساعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات Premium beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإسباني يخوض فريق غرناطة ضد نظيرة فياريال في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports Connect تقام مباراة أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، عبر قنواتbeIN Sports Connect تقام مباراة قادش ضد فريق خيتافي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، beIN Sports Connect يخوض فريق ريال مدريد ضد نظيرة ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect

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