نشاط السيسى فى ختام قمة بروكسل يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس يدعو العالم إلى تمويل الاحتياجات الصحية لإفريقيا)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى أعرب عن تقديره اختيار مصر ضمن دول القارة الإفريقية التى ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا "MRNA" المستخدمة فى تصنيع اللقاحات، وغيرها من العقاقير الطبية المهمة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية.

وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته أمس خلال جلسة منظمة الصحة العالمية بشأن تكنولوجيا اللقاحات والأنظمة الصحية، أن هذه الخطوة تأتى تكريسا لما تقوم به مصر بالفعل على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات، سواء للاستخدام المحلى أو لتوفيرها للدول الإفريقية الشقيقة، استنادا إلى البنية التحتية الطبية والتصنيعية التى استثمرت فيها مصر على مدى السنوات الماضية، والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا، وتوظيفها بالشكل الملائم، لضمان استمرار توافر اللقاحات داخل مصر، وأيضا لدعم الدول الإفريقية فى جهودها لتوفير اللقاحات لمواطنيها.

وشدد الرئيس السيسى، فى ختام كلمته، على أن الدعم الذى ستحصل عليه الدول الإفريقية خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة التى نسعى إليها فى المجال الصحى.. داعيا شركاء القارة السمراء، من الدول الصديقة والمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية، إلى تعزيز الجهود المبذولة فى هذا المجال، لدعم الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم المستدام لسد احتياجاتها الصحية، وكذلك تعزيز الآليات الدولية ذات الصلة بتوزيع اللقاحات؛ لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى شارك أيضا فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته منظمة الصحة العالمية على هامش القمة، لإعلان الدول الإفريقية المتلقية تكنولوجيا "MRNA" للقاحات، حيث أكد الرئيس، خلال المؤتمر، أن هذا الحدث يمثل انعكاسا حقيقيا لما يمكن للشراكة الدولية فى المجال الصحى تحقيقه من إيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، فضلا عن أن تحقيق هذا الإنجاز سيسهم فى تمكين الدول الإفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة "كورونا"، بما يمثل خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة المنشودة فى مجال الصحة.

وتحت عنوان (انطلاق مؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة دولية واسعة)، أشارت صحيفة (أخبار اليوم) إلى أن أعمال الدورة الـ 58 لمؤتمر ميونخ للأمن انطلقت، أمس، فى مدينة ميونخ جنوبى ألمانيا، بمشاركة دولية واسعة، بعد دورة استثنائية جرت عبر الإنترنت العام الماضى بسبب جائحة "كورونا".

وأضافت الصحيفة أن وقائع المؤتمر تجرى فى الفترة بين 18 و20 فبراير الجارى وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، لكن الأمر لا يتوقف عند الجلسات الرسمية والحلقات النقاشية، فخلف الأبواب المغلقة تجرى لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى فى سرية تامة على هامش البرنامج الرسمى للمؤتمر، لقياس المواقف والوقوف على الأرضية المشتركة تجاه القضايا الدولية الملحة.

وأشارت إلى أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 100 وزير وممثل لقطاع الأعمال والجمعيات والمنظمات الدولية، ويحضر المؤتمر المستشار الألمانى أولاف شولتز، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى أورسولا فون دير لاين، ونائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

وأوضحت أن المؤتمر يناقش خلال عدد من الجلسات وورش العمل على مدار ثلاثة أيام، التحديات العالمية مثل: تغير المناخ وجائحة كورونا والأمن السيبرانى والإرهاب، وكذلك عدد من الملفات الساخنة مثل الأزمة الأوكرانية، والتطورات فى أفغانستان، وقضايا الشرق الأوسط.

وفى (الجمهورية) وتحت عنوان (جبالى يبحث مع رؤساء البرلمانات العربية تعزيز التعاون المشترك)، أوضحت الصحيفة أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية المشاركين فى أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلمانى العربى بالقاهرة أمس.

وأضافت الصحيفة أن المستشار حنفى جبالى التقى مع صقر غباش رئيس الاتحاد البرلمانى العربى رئيس المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى على هامش المؤتمر.. وثمن جبالى جهود صقر غباش وقيادته الحكيمة للاتحاد البرلمانى العربى، مُشيداً بالعلاقات الراسخة التى تربط بين مصر والإمارات، والذى يتجلى فى التنسيق الدائم بينهما فى كافة المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، عبر رئيس المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى عن بالغ شكره لاستضافة مصر اجتماع الاتحاد البرلمانى العربى، واصفاً إياها بأنها "بيت العرب"، وأن الإمارات والدول العربية تقدر دور مصر البارز والريادى عربيا مُشيداً بالطفرات التى تشهدها الدولة المصرية على كافة المستويات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على هامش المؤتمر أيضا، التقى رئيس مجلس النواب، بنظيره الأردنى عبدالكريم الدغمى، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الأردنية على كافة المستويات داعياً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على الصعيد البرلمانى والتنسيق بينهما أمام المحافل الدولية.

بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب الأردنى عن سعادته واعتزازه بتواجده فى مصر فى ضوء العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، مؤكداً حرص العاهل الأردنى عبدالله الثانى على تعزيز العلاقات مع مصر، مُشيداً بالإنجازات التى تحدث فى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت (الجمهورية) أنه على هامش المؤتمر أيضا، عقد المستشار الدكتور حنفى جبالى، لقاء مع نظيره العراقى رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى؛ تناول خلاله العلاقات والتعاون بين القاهرة وبغداد.. وقدم جبالى التهنئة لنظيره العراقى على تجديد الثقة له وانتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقى.

من جانبه، أكد الحلبوسى عمق ورسوخ العلاقات المصرية - العراقية قيادة وشعباً، موضحا حرص العراق على التنسيق والتعاون الثنائى مع مصر، مُوجهاً الدعوة للمستشار جبالى لزيارة العراق.

وفى (المصرى اليوم)، وتحت عنوان (انطلاق التيرم الثانى بحصة أولى عن "تضحيات الشرطة")، ذكرت الصحيفة أن الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجارى ينطلق، اليوم، بمدارس 12 محافظة، بالإضافة إلى بعض المدارس الخاصة، فيما ينتظم بقية الطلاب بباقى مدارس الجمهورية غدا.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تكون الحصة الأولى فى جميع المدارس عن تضحيات رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، مع تشديد وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى بين الطلبة وتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسى.