كليات جامعة القاهرة تستقبل الطلاب بعد انقضاء إجازة منتصف العام

جدة - نرمين السيد - تستقبل كليات ومعاهد جامعة القاهرة، اليوم، الطلاب بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسى، والانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2021.





حيث وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته بين منسوبى الجامعة.

وقال الدكتور الخشت، وفقا لبيان صحفى، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التى جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة قواعد السلامة والحماية المدنية، وتعقيم المدن الجامعية، ووضع الجداول الدراسية، وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ببعض الكليات وظهور نتائج الكليات الأخرى تباعًا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعى فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وتركيب مطبات صناعية، وصيانة منظومة الكاميرات للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط، ومراجعة العيادات الطبية المتواجدة بعدد من الكليات وتوفير طبيب وتمريض بكل عيادة، مشددا على ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة فى الجامعة لضمان سير وانتظام العملية التعليمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على عمداء الكليات والمعاهد بأهمية إعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل موسمها الثقافى والفنى خلال الفصل الدراسى الثانى بمجموعة من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية، بالإضافة إلى إقامة ندوات وورش عمل ومسابقات بحثية على مستوى الطلاب والأساتذة حول قضايا تغيرات المناخ وقضايا الإبداع فى مختلف المجالات لاسيما تأسيس خطاب دينى جديد وتطوير الوعى، والتى يشارك فيها نخبة من العلماء والمفكرين وكبار الكتاب والأساتذة.