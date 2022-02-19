عاجل- الطقس الآن.. أمطار متفاوتة الشدة تزداد حدتها على هذه المناطق

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جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل مع تقدم الوقت لتشمل مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد حدتها على بعض المناطق.
يأتى ذلك فى إطار متابعة الهيئة لحركة المنخفض الجوى وما يصاحبه من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد.
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