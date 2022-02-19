السكة الحديد: تعلن عن 750 وظيفة شاغرة بمناطق الهيئة المختلفة

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مسابقة لشغل عدد 750 وظيفة شاغرة من خريجي الكليات / المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي نظام الأربعة سنوات تخصصات شعبة (ميكانيكا- كهرباء) من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادي للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف التكنولوجية للعمل بوظائف ( مساعد قائد قطار ممتاز ثالث – منظم حركة القطارات ثالث – مراقب حركة مركزي ثالث – اخصائي تحكم مركزي CTC ثالث ) .

وقد تم الإعلان عن تفاصيل المسابقة على بوابة الحكومة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني التالي :

http:jobs.caoa.gov.eg ، وكذلك بجريدتي الجمهورية يوم 19/2/2022 والأهرام يوم 20/2/ 2022.

ويأتي ذلك في اطار حرص الهيئة على ضخ دماء جديدة في منظومة السكة الحديد لمواكبة التطوير والتحديث المنشود في كافة قطاعات الهيئة والتكنولوجيا الحديثة الموجودة في القطارات الجديده

وزارة النقل

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

إعلان رقم (1) لسنة2022

تعلن الهيئة عن مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين عدد (750) من خريجي الكليات/ المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي نظام الأربعة سنوات تخصصات شعبة [ميكانيكا – كهرباء] من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادى [للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف التكنولوجية للعمل بالوظائف التالية( مساعد قائد قطار ممتاز ثالث– منظم حركة القطارات ثالث – مراقب حركة مركزي ثالث–أخصائي تحكم مركزي CTCثالث ) حسب احتياج الهيئة لكل منطقة وتخصص.

وفقا للشروط الآتية : -

1- أن يكون المتقدم حاصلا علي بكالوريوس من احدي الكليات/ المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي نظام الأربعة سنوات المصرية شعبة( ميكانيكا – كهرباء).

2- أن يكون مقيدا بنقابة التطبيقيين.

3- إلا يقل السن عن 21سنة ولا يزيد عن 30 سنة في بداية تلقى الطلبات.

4- أن تتضح لياقته الصحية والنفسية والجسدية وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح تام مع المؤسسات المتخصصة.

5- الحصول على تقدير عام تراكمي لايقل عن جيد.

6- أن يكون من المقيمين أقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان.

7- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

8- يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه أو عدم صحة المستندات عند مطابقة الأصل حتى بعد إعلان النتيجة.

9- أن يتم توريد مبلغ ( 250 جنيها ) مائتان وخمسون جنيه بحوالة بريدية باسم (الهيئة القومية لسكك حديد مصر ) تحت رقم (40401001 ) مقابل رسوم تلقى الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

10- تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها في الهيئة.

11- في حالة عدم حضور من اجتاز الكشف الطبي والاختبارات النهائية للسير في اجراءات تعيينه ولمن صدر له قرار تعيين ولم يتسلم العمل أولم يلتزم العمل بالهيئة لمدة خمس سنوات على الأقل يتحمل قيمة ما تكبدته الهيئة من مصاريف نظير ذلك.

فمن تتوافر فيه الشروط الموضحة بعالية ويرغب في التقدم لهذه المسابقة عليه أن يتقدم بطلب شخصي خلال المدة من22/2/2022 حتى 24/3/2022 لمدة ثلاثون يوما (ماعدا أيام الجمع)علي النحو التالي : -

 بالنسبة للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة – أن يكون من المقيمين في محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) تخصصات شعبة ( ميكانيكا – كهرباء).

باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد / فوق نفق شبرا – القاهرة).

 بالنسبة للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا – أن يكون من المقيمين في محافظات ( الغربية – المنوفية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط ) تخصصات شعبة(ميكانيكا – كهرباء).

باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا.

 بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية - أن يكون من المقيمين في محافظات ( الإسكندرية – البحيرة – مطروح ) تخصصات شعبة(ميكانيكا – كهرباء).

باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.

 بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق - أن يكون من المقيمين في محافظات ( الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء) تخصصات شعبة(ميكانيكا – كهرباء).

باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق.

 بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطي - أن يكون من المقيمين في محافظات ( أسيوط – سوهاج – قنا – المنيا – بني سويف – الفيوم –الوادي الجديد) تخصصات شعبة(ميكانيكا – كهرباء).

باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الوسطي بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط .

 بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية أن يكون من المقيمين في محافظات ( أسوان - الأقصر - البحر الأحمر)تخصصات شعبة(ميكانيكا –كهرباء).

باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان.

يرفق في ملف مع الطلب سيرة ذاتية بها صور المستندات الآتية مع إحضار الأصول للإطلاع عليها :

1- المؤهل الدراسي.

2- شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

3- بطاقة الرقم القومي سارية.

4- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

5- شهادة عضوية نقابة التطبيقيين حديثة (عام 2022)

6- كارنية نقابة التطبيقيين حديث ( عام 2022 ).

7- عدد (4 ) صور شخصية 4× 6.

8- صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد.

9- أصل الجوالة البريدية.

10- رقم التليفون المحمول الشخصي للمتقدم للتواصل عن طريق الواتس اب.

الاختبارات :

المكان: ستتم بداية الاختبارات "مرحلة أولي"بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة(مركز تقييم القدرات والمسابقات الكائن في 13 شارع صلاح سالم بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات .

أرقام الجلوس والمواعيد : يتم من خلال الآتي :

- مراجعة المنطقة المتقدم بها خلال الفترة-26-31/3/2022.

- سيتم الإعلان عن المسابقة على بوابة الحكومة الإلكترونية على الموقع الالكتروني http:jobs.caoa.gov.eg خلال فترة التقديم

- الإعلان عن مواعيد الاختبارات بالجرائد الرسمية خلال نفس الفترة.

- إرسال رسالة عن طريق الواتس آب الخاص بالمتقدم.