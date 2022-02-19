تعيين 573 شابا منهم 44 قادرون باختلاف فى السويس

وأشار الوزير، إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 34 ألف جنيه لـ15 عاملا من المسجلين بالإدارة، فضلا عن استخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.
وأوضح حاتم جاد الرب مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضى - أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 50 شكوى فردية، تم تسوية 4 شكاوى منها وديا، وتحويل 13 منها للمحكمة العمالية، و33 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، واستلام 3 ترخيص عمل للأجانب.
ولفت مدير المديرية، إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 198 منشأة، وتحرير 13 محضرا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ13 حملة تفتيش شامل، والتفتيش على 8 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة.
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