محافظ القاهرة ينعى الكاتب الكبير جلال دويدار

جدة - نرمين السيد - نعى خالد عبد العال محافظ القاهرة، الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق والأمين العام الأسبق بالمجلس الأعلى للصحافة.





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