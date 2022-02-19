حصاد وزارة القوى العاملة في أسبوع

سعفان يسلم 13 ألف وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بإحدى شركات المقاولات

.. رفع المستهدف من 250 ألفاً إلي 500 ألف وثيقة على مستوى المحافظات لرعاية تلك الفئات المهمشة

.. تجهيز 5 وحدات تدريب متنقلة جديدة ليصل إجماليها 32 وحدة تغطي قري ونجوع المحافظات

.. انتقال العاملين بالوزارة تدريجيا

إلي العاصمة الإدارية الجديدة

.. آليات جديدة لتسهيل تنقل العمالة المصرية للكويت

.. تعيين 6141 شاباً منهم 40 "قادرون باختلاف" في 6 محافظات

..بدء التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا بالقوى العاملة بسوهاج

..تحويل 3.7 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة 11 من إلى 17 فبراير الجاري- منها وزير القوى العاملة يسلم 13 ألف وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بإحدى شركات المقاولات ، وانتقال العاملين بالوزارة تدريجيا إلي العاصمة الإدارية الجديدة ، ويعلن تجهيز 5 وحدات تدريب متنقلة جديدة ليصل إجماليها 32 وحدة تغطي قرى ونجوع المحافظات ، ويبحث سبل التعاون المشترك مع سفارة الكويت لتسهيل تنقل العمالة بين الدولتين ، وتعيين 6141 شاب منهم 40 " قادرون باختلاف" في 6 محافظات ، وبدء التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا بالقوى العاملة بسوهاج ، وبدء مقابلات ملتقى التوظيف لـ 225 شاباً وفتاة للعمل بفرع شركة للمواد الغذائية وملتقى توظيف "قادرون باختلاف" يوفر 152 فرصة عمل في بورسعيد ، وتحويل 3.7 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تعكف حالياً على تجهيز خمس وحدات تدريب متنقلة تمهيداً لاطلاقها بالقرى والنجوع بالمحافظات، وذلك على مهن جديدة لصيانة الحاسب الآلي، والمحمول، والدش، مشيرا إلي أنه بذلك يصبح وحدات التدريب المتنقلة 32 وحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ دورات تدريبية مجانية بدون أى مقابل فى القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فضلا عن زيادة 3 وحدات تدريب ثابتة في محافظتي قنا وأسوان لتصبح 10 وحدات ثابتة ، ويتم التدريب فيها على 49 مهنة في المراكز الثابتة.

وقال وزير القوي العاملة : إن وحدات التدريب المتنقلة يأتي في إطار حرص الوزارة التام على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهني، في إطار مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع مصر، والتي تهدف إلي الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المهن التي يحتاجونها بالشكل الذي يضيف إضافة لائقة إلى منظومة التدريب في مصر، لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

وسلم وزير القوى العاملة ، بديوان عام الوزارة 12 ألفاً و966 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالقاهرة بقطاع المقاولات بشركة أوراسكوم تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي ، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه ، مشيرا إلي أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفاً إلي 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" بحضور مدحت الغمراوي مدير المديرية، و أحمد نظمي وكيل المديرية، ومجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، ومحمد عادل مندوب عن شركة أوراسكوم.

وقال الوزير في مستهل كلمته: إن ما تقوم به وزارة القوى العاملة من اهتمام ورعاية ومساندة للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، يأتي تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة في هذا الخصوص.

ولفت الوزير إلي أن تقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة لن يتأتى إلا من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة من خلال الحصر والتسجيل الذي تقوم به الوزارة والمديريات التابعة لها فى المحافظات على أرض الواقع فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة ويعمل بها الآلاف من العمال ، لتوفير أطر الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم في إطار من التعاون بين كافة الجهات .

وأوضح "سعفان" أن العمالة غير المنتظمة من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر أثناء العمل لذا وجب على الدولة المصرية تقديم كافة أوجه الرعاية لهم ، مؤكدا أهمية الالتزام بمفهوم السلامة والصحة المهنية باعتبارها سلوك وليست قوانين جافة ، فهي في المقام الأول حماية العامل والمنشأة ، وأي مخاطر تحدث في أثناء العمل تؤثر على الموارد البشرية وممتلكات الشركة .

ووجه الوزير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة بالقيام بجولة أسبوعية على المنشآت وتقديم ندوات توعية حول مفهوم السلامة، وأهمية ارتداء مهمات الوقاية ومخاطر عدم الالتزام بها، مؤكدا أن تلك المخاطر التي يتعرض لها العامل أثناء العمل أصبحت هذه الوثيقة أمر أساسي وحماية ضرورية للعامل .

كما شدد وزير القوي العاملة ، علي أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية واقتصادية وتكنولوجية في تاريخ الدولة المصرية، مؤكداً أن هذا المشروع العملاق هو حلم طال انتظاره، ويعتبر نقلة نوعية في الأداء الإداري للدولة، ويعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، ويأتي تنفيذه تزامنًا مع ميلاد "الجمهورية الجديدة" التي تتطلب تضافر جهود الدولة المصرية بما يساهم في تنفيذ مثل تلك المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، تساهم فى الارتقاء بمعيشة المواطنين، وترتكز على التحول الرقمى، باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يساعد فى ميكنة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بقيادات الوزارة بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الوزارة تمهيدًا لانتقال العاملين خلال الفترة القادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك برفقة كبار مسؤولي الوزارة الذين سيتولون استلام مقر الوزارة الجديد، وإجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.

وقام الوزير بتفقد المبنى ومراحل التجهيز والأعمال الإنشائية التي تمت به ومنافذ الدخول والخروج وأماكن تواجد العاملين بالوزارة وتقسيم الإدارات بمقر الوزارة، وما تم تنفيذه بالمبنى من بنية تحتية تكنولوجية.

والتقى وزير القوى العاملة بمكتبه بديوان عام الوزارة ، أسامة العبيد وزير مفوض والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت ،والسكرتير الثاني محمد الحصان القنصل العام ، لبحث سبل التعاون المشترك فيما بين سفارة دولة الكويت والوزارة بشأن تذليل وتسهيل كل العقبات أمام العمالة المصرية الراغبة فى السفر لدولة الكويت ، ووضع آليات تنظيمية لعمليات السفر بين الدولتين .

ورحب وزير القوى العاملة ، بالوفد مؤكداً عمق العلاقات المصرية الكويتية على مر الأزمان ، وما يزيد هذا التأكيد هو تواجد العمالة المصرية بكثرة على الأراضي الكويتية لدفع عجلات الإنتاج في العديد من المشروعات الموجودة على أرض الدولة الشقيقة .

واقترح الوزير وضع آليات تنظيمية جديدة لتسهيل عمليات التسفير للمصريين وإنهاء الإجراءات المقدمة من قبل السفارة الكويتية في مصر ، لتسهيل تلك الإجراءات في ظل التعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة والسفارة .

من جانبه قدم القائم بأعمال سفارة دولة الكويت ، الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال ، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين مصر والكويت على جميع الأصعدة ، وإلى حرص دولته على التسهيل على العمالة المصرية وحمايتها داخل البلاد من خلال عقود عمل موثقة ومعتمدة توفر لهم جميع الحقوق .

وعلى مستوى مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، بدأت مديرية القوى العاملة بسوهاج ، قبول طلبات التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا وعلي 3 أقسام ، وذلك لمدة 10 أيام .

أعلن ذلك وزير القوى العاملة مشيرا إلي أن قبول طلبات التدريب سوف يتم من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر ديوان المديرية بشارع أسيوط - سوهاج ، وسيتم عقد مقابلات الاختيار يومي الأربعاء والخميس 23 ، 24 فبراير الجاري .

وأوضح الوزير أنه سيتم التدريب بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع للمديرية علي ثلاثة أقسام هي : المطبخ ، والأغذية والمشروبات، والإشراف

الداخلي وخدمة الغرف ، لافتا إلى أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري يمثل 20% ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر .

ومن جانبه قال الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية : أن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، لمدة ستة أسابيع منها، أربعة أسابيع في مركز التدريب بالكوثر المجهز بأحدث المعدات الفندقية وأسبوعين في هيلتون الأقصر ، مشيراً إلي أنه يشترط في المتقدم : الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط ، حسن المظهر ، اجتياز المقابلة الشخصية ، والسن لا يزيد عن 30 سنة .

كما أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فض إضراب 1245 عاملا بالشركة العربية للغزل والنسيج، وهي إحدى الشركات المساهمة والتي تخضع للقانون 159 لسنة 81، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية استمرت قرابة الأسبوع بمقر الشركة مع اللجنة النقابية للعمال وإدارة الشركة ومدير إدارة الرعاية بمكتب عمل المنتزة، وتم إعادة فتح الشركة مرة أخرى، وعودة العمال لعملهم .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن وزير القوى العاملة ، أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد ، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية.

وعقدت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، مقابلات ملتقى توظيف بحضور ٢٢٥ شاباً وفتاة بمختلف المهن والتخصصات تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجال التشغيل والتدريب في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

وافتتح السيد السنجابى مدير المديرية ملتقى التوظيف بحضور مصطفى الجندى مسؤول التنظيم والموارد البشرية بشركة أولاد رجب ، مشيداً بإقبال الشباب فى ملتقى التوظيف ورغبتهم في الحصول على وظيفة مناسبة ومشاركتهم فى الاستثمار بمحافظة بورسعيد قاطرة التنمية .

كما نظمت مديرية القوي العاملة ندوة توعوية ، وملتقى توظيف ذوي القدرات الخاصة ، حيث قدمت 11 شركة 152 فرصة عمل بالمنطقة الحرة للاستثمار بحضور مسئولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا ، والتي تقدم لها 100 من راغبي العمل من ذوي القدرات .

وقامت اللجنة برئاسة مدير المديرية بإتاحة فرص العمل وتوقيع العقد واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالمتلقي وبلغ عدد العقود التي وقعت 100 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها من قبل وزير القوي العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى جانب آخر ، عقدت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة ببني سويف ندوة تحت عنوان: "الصحة الإنجابية من الناحية الدينية والصحية" بمصنع كريستال للملابس الجاهزة شرق النيل بالتعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية ، ومنطقة وعظ بني سويف الأزهرية، ومديرية الصحة والسكان.

وتهدف الندوة إلى توضيح دور المرأة ومكانتها في الدين الإسلامي مقارنة بما قبل الإسلام ، وأهمية تنظيم الأسرة في إنشاء جيل سليم ، وجهود الدولة في توفير منظومة صحية تليق بالمواطن المصري ، وذلك من أجل نشر الوعي للحفاظ على نسيج المجتمع والمتمثل في الأسرة لأنها النواة الأولى في تربية الأجيال وبناء الوعي بتنظيم الأسرة من منظور ديني وأهمية التنظيم لصحة الام والطفل .

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 6141 شاب منهم 40 " قادرون باختلاف" في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء ، وأسيوط ، وبنى سويف ، ودمياط ، والوادى الجديد ، و الجيزة ، بلغت مليون و 8 آلاف و321 جنيه ، والتفتيش على 2693 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 4543 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4543 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل ،أعلن وزير القوى العاملة، ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 68 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 83 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 237 ألفاً و 295 دولاراً ،أى ما يعادل 3 ملايين و 713 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

كما تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث ألغت القيود علي الطاقة الاستيعابية وأصدرت إجراءات احترازية مناسبة للوقاية من كورونا تمثلت في إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في الإمارات بمختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري.

وتلقى وزير القوى العاملة تقرير آخر عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج .

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ، تعميم مهم حول الإجراءات المتعلقة بـ الركاب القادمين إلي لبنان اعتبارا من 15 فبراير الجاري، يؤكد ضرورة قيام جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلي لبنان- باستثناء الأطفال دون 13 سنة وقوات اليونيفيل- ، بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الموقع الالكتروني PASS.MOPH.GOV.LB // : https والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها ، تمهيدا للحصول علي تصريح مرور MOPH PASS .

وأخيراً ، أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب ورثة المواطن المصري "ي.م.ح" من محافظة الإسكندرية المتوفي والذي كان يعمل بإيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس" وآليات الحصول عليها.

وقد قام الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو بالتواصل مع ورثة المتوفي وتم إرشادهم إلى الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك، وآلية التقديم للحصول على هذا المعاش.