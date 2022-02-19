القوى العاملة : تعيين 653 شاباً منهم 10 ”قادرون باختلاف” ببورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 653 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 10 " قادرون باختلاف " وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 962 شاباً منهم 35 "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن إستخراج 159 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 47 شكوى ، تم تسوية 11 شكوي، وحفظ 6 منها ، وإحالة 9 شكوى للمحكمة العمالية ، و 3 لجهات أخرى ، ومازالت 18 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال منحة مولود جديد ، و 6000 جنيه منح زواج لـ 2 عمال ، و منحة وفاة احد اقارب عاملين بمبلغ 2000 جنيه ، و 2 منحة وفاة 2 عمال بإجمالى 20 ألف جنيه .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 414 منشأة ، دوري نهاري وحملات يعمل بها 13 ألفاً و 427 عامل ، أسفر عن تحرير 13 محضراً عمالياً ، وعقد 4 ندوات توعية استفاد منها 50 عامل، فضلاً عن التفتيش على 126 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 52 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 2 ندوة توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 55 عامل .

أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية لـ 22 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بديوان المديرية ، والانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة ، فضلاً عن متابعة 4 خريجات على نفس المهنة لمركز التدريب .