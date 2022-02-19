هيئة الدواء المصرية: مجهودات الحملات الرقابية تسفر عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة...

شنت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، #حملات_تفتيشية علي المؤسسات الصيدلية، خلال شهر فبراير الجاري؛ لضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة، والسيطرة على تداول الأدوية وصلاحية استخدام المستحضرات، ورصد مختلف المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المختلفة، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض وبيع وتداول المستحضرات الصيدلية.

أسفرت الحملات عن ضبط #أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، ومدرجة بجداول المخدرات، وتقدر قيمته المالية بما يزيد عن ٦ ملايين جنيه.

وتفصيلا لما سبق؛ تمكن مفتشو الهيئة بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالمحافظات، من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، والمدرجة بجداول المخدرات، بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من ١٣٠٠ عبوة، و١١٠ قرص ترمادول، و١٠ عبوات مستحضر ميزوتاك المصرح بتداولة فقط بالمستشفيات الحكومية، و ٢٣ فيال البيومين خاص بهيئة الشراء الموحد بدون فواتير، وبلغت قيمة المضبوطات ما يزيد عن المليون جنيه.

كما تم ضبط عددا من الأشخاص غير المخول لهم إدارة منشأة صيدلية، وضبط مصنع مستلزمات غير مرخص، ومخالف للاشتراطات الطبية بمحافظة القليوبية، يقوم بتصنيع وتغليف وتعبئة وتوزيع مستحضرات طبية بعلامات مقلدة، وبداخله ٢ مليون عبوة تقريبا، بإجمالي قيمة مالية تقديرية بلغت ٤ ملايين جنيه.

وتم خلال الحملات المرور على العديد من الصيدليات لمتابعة نواقص الأدوية، والتأكد من توفر العديد من المستحضرات الهامة بالصيدليات، وبخاصة المستخدمة لمكافحة فيروس كوفيد -١٩، وأسفر المرور عن تحرير محضري امتناع عن البيع .

وتمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالتعاون مع الجهات الرقابية من ضبط ٧ أشخاص؛ لإدارتهم صفحات إلكترونية لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، وبلغت المضبوطات ٢٣ ألف قرص خاصة بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحى، ٥٦٠٠ قرص، و٢٧٠٠ أمبول أدوية مدرجة بجدول المخدرات، وبلغت قيمة المضبوطات ما يزيد عن المليون جنيه.

وتم تحرير محضر بالوقائع والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

يأتي ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري، وإحكام الرقابة عليه.